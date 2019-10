Elton John is ziek en moet concert uitstellen TDS

27 oktober 2019

08u02

Bron: ANP 0 Celebrities De Britse zanger Elton John (72) moet het concert dat hij zaterdagavond zou geven in Indianapolis uitstellen. Volgens de organisatie is hij ziek.

Het concert is nu verschoven naar maart volgend jaar, laat de organisatie weten in een tweet. Het is niet duidelijk wat de inmiddels 72-jarige zanger en liedjesschrijver mankeert.

Het concert stond oorspronkelijk gepland voor afgelopen vrijdag, maar in augustus werd het evenement al een dag verschoven. Het concert in de Bankers Life Fieldhouse moest toen worden verzet vanwege veranderingen in zijn tourschema.

Concertreeks

De concertreeks maakt deel uit van de Farewell Yellow Brick Road Tour van de Brit. Elton John begon in september 2018 aan de concertreeks. In 2021 is de laatste. Hij heeft er dan 300 optredens opzitten.