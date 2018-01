Elton John is heel zeker van pensioen: "Ik wil thuis bij mijn zoons zijn" MVO

25 januari 2018

06u12

Bron: ANP 0 Celebrities In een exclusief interview met ET ging Sir Elton John dieper in op de reden waarom hij stopt met toeren: zijn kinderen Zachary (7) en Elijah (5). "Het gaat mij alleen maar om hen, ik hou van mijn jongens en ik vind het vreselijk om steeds weg bij ze te zijn. Hoeveel ik ook van optreden hou, mijn jongens gaan voor," aldus de hitzanger, die de kinderen samen heeft met zijn echtgenoot David Furnish.

De 70-jarige artiest maakte op dinsdag bekend te stoppen met optreden, maar zwaait daarvoor nog eerst al zijn fans over de hele wereld uit. Elton's afscheidstournee duurt drie jaar en volgens de zanger 'wordt het beste dat ik ooit heb laten zien en horen.' Hij vervolgt: "Toen de kinderen nog jonger waren, namen we ze overal mee naar toe. Maar nu heb je te maken met school en schema's en dan vraag je jezelf af: heb ik nog zin om 120 shows per jaar te doen? Het antwoord daarop is nee."

Voorlopig zit John niet stil. Aanstaande zondag treedt hij samen met Miley Cyrus op bij de Grammy Awards en is hij druk met het maken van de muziek voor de live-action remake van 'The Lion King'. "Het is echt klaar na mijn laatste show," zegt de zanger. "Ik ben dan 74 en dat is een keerpunt in mijn leven, dat meer dan fantastisch is geweest. Maar mijn jongens overtreffen alles wat ik gedurende mijn loopbaan heb meegemaakt."