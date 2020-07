Elton John in Groot-Brittannië geëerd met speciale munt SDE

06 juli 2020

Bron: ANP 1 Celebrities De Britse zanger Elton John (73) krijgt in zijn geboorteland een herdenkingsmunt. Het ontwerp is goedgekeurd door Sir Elton zelf. Hij is, na Queen eerder dit jaar, pas de tweede Britse artiest ooit die een officiële munt krijgt.

Het ontwerp is gebaseerd op het ‘I'm Still Standing’-tijdperk van Elton John. Op de munt zijn onder meer een excentrieke bril, hoed en strik afgebeeld die rechtstreeks uit de videoclip van de klassieker uit de jaren 80 lijken te komen. “Het is een fantastische eer om op deze manier onderscheiden te worden”, laat de zanger weten in een reactie. “In de laatste jaren beleef ik de meest memorabele momenten uit mijn carrière en deze herdenkingsmunt vormt een nieuwe mijlpaal tijdens mijn reis.”

Naast ‘I'm Still Standing’ heeft Elton John vele hits gescoord. In totaal verkocht hij meer dan 300 miljoen platen. Hij is daarmee een van de bestverkopende artiesten aller tijden. Het Britse popicoon won ook vele prijzen, waaronder vijf Grammy's en twee Oscars.

Verzamelaars en fans kunnen de munt vanaf maandag aanschaffen. In totaal worden 7.500 exemplaren uitgebracht. De goedkoopste variant kost 13 pond (zo'n 14 euro), terwijl de gouden munt voor 1.000 pond, zo’n 1.100 euro, over de toonbank gaat.

