Elton John herenigd met Oekraïnes jongetje dat hij wilde adopteren MVO

30 mei 2018

07u49 2 Celebrities Elton John (71) en zijn echtgenoot David Furnish (55) zijn deze week herenigd met hun Oekraïense jongetje dat ze 9 jaar geleden wilden adopteren. Lev is ondertussen 10 jaar oud.

Ze zagen Lev terug op het Burabazar festival in Kiev, waar Elton was uitgenodigd door een organisatie die de verspreiding van AIDS probeert tegen te gaan. De Elena Pinchuk Foundation organiseerde het fundraiser-evenement speciaal voor hem. Het heette dan ook toepasselijk 'A Day With Elton John'.

Elton en David, die al samen zijn sinds 1993, probeerden het kind te adopteren in 2009. Daar werden ze echter van weerhouden door de Oekraïense staat, die koppels van hetzelfde geslacht niet erkend als geschikte ouders. Lev moest zijn weeshuis in de stad Makiivka kort daarop verlaten omdat het in een oorlogszone lag. Ook al mocht hij geen vader voor hem zijn, toch zorgde Elton ervoor dat zowel Lev als zijn oudere broer veilig in Lviv, een stad aan de andere kant van het land, konden gaan wonen.

De reünie was vrolijk ondanks de bittere nasmaak van hun eerste ontmoeting. Elton en David adopteerden ondertussen twee andere jongens, Zachary en Elijah.