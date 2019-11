Elton John had autocue geïnstalleerd op uitvaart van Diana SDE

21 november 2019

08u10

Bron: ANP 0 Celebrities Ook de grootste sterren hebben wel eens zenuwen. Om die zenuwen niet de overhand te laten krijgen, liet Elton John een autocue installeren tijdens de uitvaart van prinses Diana. Daarop was de tekst van het nummer ‘Candle in the Wind’ te lezen. Dat vertelde de 72-jarige zanger tijdens een interview in de Royal Academy of Music, waar hij ooit studeerde.

Elton zong op de begrafenis in Westminster Abbey, nadat Diana was overleden tijdens een auto-ongeluk in Parijs. De bijeenkomst werd live uitgezonden en bekeken door honderden miljoenen mensen over de hele wereld.

‘Candle in the wind’ was een oude hit van Elton John. Om het nummer passend te maken bij de gebeurtenis, verving hij de eerste regels, 'Goodbye Norma Jean', door 'Goodbye England's Rose'. De nieuwe versie stond wekenlang op de eerste plek in de hitlijsten en werd de snelst verkochte single in het Verenigd Koninkrijk ooit. "Het was de eerste keer dat ik een autocue had laten installeren", bekende de zanger tijdens het gesprek in de Academy. "Want ik dacht: als ik nu toch 'Goodbye Norma Jean' zing, word ik opgehangen, verdronken en gevierendeeld. Het was gewoon een voorzorgsmaatregel."