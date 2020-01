Elton John grote fan van Gwyneth Paltrows vaginakaars: “Hij kocht er veel. Erg veel” SDE

25 januari 2020

Bron: The Cut 0 Celebrities Je zou het misschien niet meteen verwachten, maar de Britse zanger Elton John (72) blijkt grote fan te zijn van Gwyneth Paltrows (47) laatste uitvinding: de vaginakaars. Volgens parfumeur Douglas Little schafte de zanger zich meteen een hele hoop exemplaren aan.

Het was zo'n week geleden groot nieuws: Gwyneth Paltrow verkocht op de website van haar lifestylemerk Goop een geurkaars met de opmerkelijke naam ‘This Smells Like My Vagina’. De kaars verkocht als zoete broodjes. En volgens parfumeur Douglas Little, die Gwyneth hielp bij het ontwerpen van de kaars, heeft het item ook enkele bekende fans. “Elton John heeft een hele hoop kaarsen gekocht", verklapt hij an The Cut. “Veel. Als in: erg veel. Hij is een fan.” En hij niet alleen, want het item was in geen tijd uitverkocht, tot grote wanhoop van heel wat geïnteresseerden. “We zijn door zoveel mensen opgejaagd en gestalkt”, zegt Little. “Ik zag dat de kaars zelfs voor een waanzinnige prijs op eBay werd verkocht.”

Toch wil de parfumeur iets ophelderen. “De pers is echt op het idee gesprongen dat de geur van de kaars ook de geur van Gwyneths vagina is. Dat is niet het geval”, liet hij nog weten. “Het heet: ‘This Smells Like My Vagina', waarmee we verwijzen naar de persoon die de kaars vasthoudt. Het is speculatief en leuk.”