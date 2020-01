Elton John en Kylie Jenner schenken elk 1 miljoen dollar aan slachtoffers bosbranden Australië kv en ib

08 januari 2020

03u14

Bron: ANP 3 Celebrities Zanger Elton John gaat 1 miljoen dollar doneren aan de slachtoffers van de Australische bosbranden. De Britse zanger, die een optreden gaf in Sydney, kondigde dat aan tijdens zijn concert.

"We zouden allemaal onder de indruk moeten zijn van wat de brandweerlieden doen", zei de zanger tegen het publiek. "Er zijn mensen die hun leven en huizen zijn kwijtgeraakt. En er is de toestand van de dieren. Een leefgebied van Bijbelse proporties is verloren gegaan en het is hartverscheurend. Daarom beloof ik 1 miljoen dollar te geven om organisaties te steunen.” De aankondiging van Elton werd door het publiek ontvangen met een staande ovatie.

Ook Kylie Jenner doneert miljoen dollar

Ook Kylie Jenner heeft een flinke donatie gedaan aan verschillende organisaties die slachtoffers van de branden in Australië ondersteunen. De cosmetica-ondernemer schonk net als Elton John een miljoen dollar. Dat meldt People.

Afgelopen weekend zorgde de realityster nog voor ophef met een post op sociale media. Niet lang nadat ze een bericht van zus Kim Kardashian had gedeeld waarin die aandacht vroeg voor het lot van dieren in Australië, postte Kylie een foto waarin ze nertssloffen van Louis Vuitton droeg.

Een anonieme bron van E! weet te melden dat de donatie van Jenner losstaat van haar beruchte Instagrampost. De 22-jarige zou haar gift al in gang hebben gezet voor de commotie ontstond.