Elton John doet boekje open over Michael Jackson: "Hij leek niet te kunnen omgaan met volwassen gezelschap"

13 oktober 2019

15u54

Bron: RadarOnline 0 Celebrities De biografie van Elton John (72) is dan nog niet uit, maar ze doet wel heel wat stof opwaaien. Nadat eerder al pittige fragmenten over Eltons moeder, prinses Diana en de Queen uitlekten, deelt RadarOnline nu enkele stukken over Michael Jackson. En die schetsen niet zo'n fraai beeld van de King of Pop.

Dat Elton John geen blad voor de mond neemt in zijn nieuwe biografie, die binnen een paar dagen uitkomt, is duidelijk. Radar Online kon het boek al inkijken, en deelt een passage waarin Elton over Michael Jackson schrijft.

Zo beschrijft de muzikant een lunch met Jackson in de jaren 1990. Elton vroeg zich naar verluidt af “met welke voorgeschreven medicatie Jackson zich volgepropt had.” “De arme man zag er verschrikkelijk uit”, schrijft hij. “Erg breekbaar en ziek. Zijn neus was bedekt met een kleefpleister en zijn make-up leek aangebracht door een maniak.” Volgens Elton verdween zijn collega plots “zonder een woord te zeggen”. Later vonden ze hem terug in het huisje van Eltons huishoudster, waar hij “rustig spelletjes aan het spelen was" met haar 11-jarige zoontje. “Om welke reden dan ook, leek het alsof hij niet kon omgaan met volwassen gezelschap", staat er in het boek. Later voegt de muzikant eraan toe dat Jackson “oprecht mentaal ziek is, een verontrustend persoon om bij in de buurt te zijn.” Hij vertelt ook hoe dat “Jackson volledig gek geworden was" tegen het jaar 2000.

‘Me: Elton John’ verschijnt op 15 oktober.