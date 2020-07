Elton John blikt terug op zware drugsverslaving: “Zonder hulp was ik 30 jaar geleden dood geweest” TDS

30 juli 2020

15u34

Bron: ANP 0 Celebrities De Engelse zanger Elton John (73) kijkt op Instagram terug op zijn carrière van ruim een halve eeuw, en vooral de tijd dat hij kampte met een zware drank- en drugsverslaving. “Als ik dertig jaar geleden geen hulp had ingeroepen om af te kicken, dan was ik dood geweest”, zegt de zanger die zijn De Engelse zanger Elton John (73) kijkt op Instagram terug op zijn carrière van ruim een halve eeuw, en vooral de tijd dat hij kampte met een zware drank- en drugsverslaving. “Als ik dertig jaar geleden geen hulp had ingeroepen om af te kicken, dan was ik dood geweest”, zegt de zanger die zijn afscheidstournee moest onderbreken en uitstellen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De zanger plaatste een foto op sociale media van een taart ter ere van het feit dat het precies dertig jaar geleden is dat hij zijn laatste glas nuttigde en zijn laatste drugs gebruikte. Hij schreef daarbij: “Ik vier de magische dag dat ik 30 jaar geleden voor het laatst drank en drugs gebruikte. Zoveel mooie kaarten en bloemen gekregen van mijn zonen, vrienden van het afkickprogramma en personeel op kantoor. Ik ben echt een gezegend man. Als ik 30 jaar geleden niet de grote stap had gezet om hulp te vragen, zou ik dood zijn. Dank uit de grond van mijn hart aan alle mensen die mij onderweg hebben geïnspireerd en gesteund.”

Tour uitgesteld

De Europese concerten van de Yellow Brick Road-tour van Elton John die tussen september en december van dit jaar gepland stonden, zijn naar volgend jaar verplaatst. Het tweede deel van tournee gaat volgend jaar op 1 september verder in Berlijn en bevat in totaal 48 shows die tot en met december 2021 gespeeld worden. Fans kunnen op 16 en 17 oktober naar het Sportpaleis in Antwerpen voor een show.

LEES OOK:

Elton John stelt Europese najaarsconcerten uit: nieuwe data voor optredens Sportpaleis

Naam veranderd, vrienden achtergelaten en mentale problemen: waarom ex-vrouw Elton John nu een rechtszaak tegen hem aanspant