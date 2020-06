Elon Musk reageert op geruchten over triootje met Amber Heard en Cara Delevingne: “Niets van aan” SDE

19 juni 2020

17u55

Bron: Page Six 0 Celebrities Hebben Amber Heard (34), Cara Delevingne (27) en Elon Musk (48) een triootje gehad toen die eerste nog getrouwd was met Johnny Depp (57)? Zijn advocaten vonden een getuige die beweert van wel, maar volgens techgigant Musk was er niets aan de hand. Dat vertelt hij aan Page Six.

Johnny Depp klaagt z'n ex-vrouw Amber Heard aan voor laster en eerroof en tijdens het proces komen heel wat onsmakelijke details naar boven. Zo beweert een goede vriend van Amber dat ze tijdens haar huwelijk met Johnny affaires had met Elon Musk en Cara Delevingne en ook met hen beiden seks had. Maar dat klopt niet, zegt de eigenaar van Tesla. “Cara en ik zijn vrienden, maar we zijn nooit intiem geweest. Ze kan dat bevestigen. En ik wil ook graag opnieuw bevestigen dat Amber en ik pas een relatie begonnen een maand na haar scheidingsaanvraag. Ik denk niet dat ik ooit in de buurt van Amber ben geweest tijdens haar huwelijk."

Verder heeft Elon ook nog goede raad veil voor de twee voormalige echtelieden. “Met betrekking tot deze rechtszaak zou ik aan alle betrokken partijen aanraden om de strijdbijl te begraven en verder te gaan", zegt hij. “Het leven is te kort voor zo'n lang uitgesponnen negativiteit. Wanneer dit allemaal voorbij is, zal niemand zeggen dat hij of zij wenste dat de rechtszaak langer geduurd had."

