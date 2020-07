Elon Musk ontkent buitenechtelijke affaire met Amber Heard: “Als Johnny een gevecht wil aangaan, dan hoor ik het wel” Redactie

27 juli 2020

07u39

27 juli 2020

Bron: AD

Er is niets gebeurd tussen Elon Musk en Amber Heard toen de actrice nog getrouwd was met Johnny Depp. Dat verklaarde techondernemer dit weekend in een interview met de New York Times.

Hij reageert daarmee op aantijgingen van Depp tijdens de rechtszaak van de acteur tegen The Sun, die momenteel in Londen loopt. De Pirates Of The Caribbean-ster klaagt de krant aan voor smaad in een artikel uit 2018, waarin hij een vrouwenmishandelaar wordt genoemd omdat Heard hem van huiselijk geweld tijdens hun huwelijk beschuldigt. Tijdens de zittingen afgelopen week gooiden de exen flink met modder, en kwam ook de vermeende affaire aan bod.

“Ik heb absoluut geen affaire met Amber gehad toen ze met Johnny getrouwd was, daar is niets van waar’’, aldus de Tesla-topman, die er nooit een geheim van heeft gemaakt dat hij wel iets met de actrice had ná het huwelijk. Ook speculaties over een trio met Heard en Cara Delevingne verwijst hij naar het rijk der fabelen. “Dat is nooit gebeurd. Mensen maken de verhalen vaak veel sappiger dan de werkelijkheid.’’

Strijdbijl begraven

In de zaak werd ook een sms voorgelezen van Depp aan Heard, waarin de acteur dreigt Musks genitaliën af te snijden. Daarover grapt de ondernemer in het interview: “Als Johnny nog een kooigevecht wil aangaan, dan hoor ik het wel.’’ Toch heeft hij ook nog serieuzer advies voor de exen: “Ik zou ze aanraden om de strijdbijl eens te begraven en allebei verder te gaan met hun leven.’’