Elon Musk laat opvoeding zoontje X AE A-Xii voorlopig aan vriendin Grimes over: "Ik kan niet veel doen nu"

Bron: NYT 0 Celebrities In mei werden Elon Musk (49), de oprichter van Tesla, en z'n vriendin, zangeres Grimes (32), ouders van een zoontje: X AE A-Xii. In The New York Times vertelt hij over de relatie met z'n vriendin en z'n pasgeboren zoon.

In het interview bekent Elon Musk dat hij de opvoeding van z'n zoontje grotendeels aan diens moeder, zangeres Grimes, overlaat. “Wel, baby’s zijn gewoon machines die enkel eten en kaka doen, weet je? Op dit moment is er niet zo veel dat ik kan doen. Grimes heeft op dit moment dan ook een veel grotere rol dan ik. Als het kind ouder is, zal ik een grotere rol kunnen spelen." De oprichter van Tesla heeft wel mooie woorden over voor z'n vriendin. Hij noemt haar “erg bijzonder”: “Ze is een van de meest ongewone mensen die ik ooit ontmoet heb."

Musk heeft al vijf zoons, en haalt bij hen inspiratie om een band met X - zoals hij z'n jongste zoontje noemt - te kweken. “Ik doe gewoon wat ik ook met m'n andere kinderen deed", zegt hij. “Als ik voor Tesla een tripje moet maken naar China, bijvoorbeeld, dan neem ik de kinderen met me mee. Dan gaan we de Chinese Muur bekijken, of nemen we de ‘bullet train' van Beijing naar Xian om het Terracottaleger te zien.”

