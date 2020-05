Elon Musk is het niet eens met zijn vrouw over naam van hun zoontje: “Je spreekt het zó uit” MVO

11 mei 2020

10u56

Bron: Huffington Post 0 Celebrities Het zoontje van Elton Musk en zijn echtgenote Grimes zal een heel verward jongetje worden als zijn ouders het niet snel eens worden over de uitspraak van zijn naam. X Æ A-12 rolt namelijk niet bepaald vlotjes van de tong...

Musk verklaarde tijdens een recent radiointerview: “X is gewoon de letter X, de Æ wordt uitgesproken als ‘ash’, en A-12 was mijn bijdrage aan zijn naam. Dat was de voorloper van de SR-71, het coolste vliegtuig ooit.”

Men verwacht dus dat het kindje gewoon Ash als roepnaam zal krijgen. Vreemd, gezien zijn moeder, zangers Grimes, vorige week nog een heel andere uitleg gaf. “X is de letter x, en Æ is de Elfse spelling voor Ai. Dat kan staan voor ‘liefde’ of voor ‘artificiële intelligentie’. Je zegt het zoals je de letter A en I achter elkaar zou uitspreken.”

Nog geen absolute duidelijkheid over X Æ A-12, dus. Misschien niet zo erg, want volgens de wet mag de jongen niet eens zo ingeschreven worden. De Amerikaanse site TMZ praatte met een supervisor van de dienst bevolking in Los Angeles, en die was bijzonder duidelijk: het kan én mag niet volgens de wet. In Californië is het verboden om cijfers of symbolen in een naam te verwerken. Enkel de 26 letters van het alfabet zijn toegelaten. Uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld een apostrof in de naam O’Connell, dat kan wel. Hoe de twee hun jongste knaap dus officieel gaan vernoemen op het geboortecertificaat, zou nog eens een verrassing kunnen worden.