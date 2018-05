Elon Musk gespot met nieuwe vriendin KDL

08 mei 2018

12u46

Bron: ANP

Elon Musk (46), de oprichter en eigenaar van automerk Tesla, lijkt de relatiebreuk met Amber Heard (32) afgelopen februari achter zich te hebben gelaten. De rijke industrieel kwam op het Met Gala in New York de rode loper op met zijn nieuwe liefde, de 30-jarige Canadese zangeres Grimes, wiens echte naam Claire Boucher is.

Er was nog weinig bekend van de relatie tussen de twee. Wel tweette Musk in maart een muziekvideo 'Venus Fly' die Grimes regisseerde voor zangeres Janelle Monae. Over die clip zei Musk: "De beste muziekvideo die ik sinds tijden heb gezien".

Ook Amber Heard, de ex-vriendin van Musk, was aanwezig op het gala. De 32-jarige actrice droef een felrode jurk en had een gouden diadeem met stekels in het haar.