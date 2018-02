Elodie Ouedraogo schittert in Vogue: "Ik draag vandaag geen schoenen, want ik zou er toch de hele dag naast lopen" MVO

19 februari 2018

11u23 0 Celebrities Elodie Ouedraogo is enorm trots, en dat mag ook wel. Haar kledinglijn, 4254 Sport, wordt immers bejubeld in het hoog aangeschreven modeblad Vogue.

"Vandaag draag ik geen schoenen, want ik zou er toch de hele dag naast lopen", schrijft Ouedraogo enthousiast op Instagram. "Dat mag eigenlijk wel als Vogue-magazine over 4254 Sport schrijft!" Ze noemt het artikel een droom die uitkomt.

Vogue is erg lovend over de sportkleding van de Olympisch-atlete. Volgens het blad zouden de trendy ontwerpen niet alleen hoofden doen draaien in de fitness, maar ook ver daarbuiten.

Vandaag draag ik geen schoenen, want ik zou er toch heel de dag naast lopen. En dat mag eigenlijk wel als @voguemagazine 🙌🏾 over @4254sport schrijft #superproud#dreamcometrue Een foto die is geplaatst door null (@elodie_ouedraogo) op 17 feb 2018 om 09:38 CET