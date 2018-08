Ellie Goulding kondigt verloving aan MVO

07 augustus 2018

13u23 0 Celebrities Zangeres Ellie Goulding gaat trouwen met haar vriend Caspar Jopling. De twee hebben dinsdag hun verloving aangekondigd in The Times, melden Britse media.

De 31-jarige Ellie is nu ruim achttien maanden samen met Caspar. De twee wonen sinds kort samen. In een recent interview met The Standard meldde ze nog "erg, erg gelukkig" te zijn met de voormalige atleet. Caspar is tegenwoordig kunsthandelaar.

Wanneer de bruiloft is, is niet bekend.