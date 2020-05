Ellie Goulding is gelukkig getrouwd maar: “Ik zag eerst geen toekomst met hem” SDE

23 mei 2020

17u37 0 Celebrities Vorig jaar trad Ellie Goulding (33) in het huwelijksbootje met Caspar Jopling (28). Toch had het niet veel gescheeld of het huwelijk was er nooit gekomen, aangezien hun eerste ontmoeting niet echt positief verliep. Dat schrijft The Sun.

“Het was helemaal geen liefde op het eerste gezicht", geeft Ellie Goulding toe. “We vonden elkaar helemaal niet aantrekkelijk.” En de zangeres legt uit: “Ik zat naast Caspar tijdens een etentje. Hij komt uit een grote familie van boeren. Ik vertelde dat ik vegan was, en hij praatte over hoe graag hij vlees lust. Dus ja, we hadden letterlijk niets gemeenschappelijk, maar hij heeft me het hof gemaakt.”

In augustus vorig jaar trouwde Ellie dan toch met haar kunsthandelaar. En hij zorgde voor een erg romantische verrassing. “Caspar zang een liedje dat hij had opgenomen met Björk, mijn grootste heldin", verklapt ze. “Het was zo’n raar gevoel om naar die muziek te luisteren - de grootsheid ervan, en hoe mooi hij het zong.”

