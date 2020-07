Ellie Goulding blikt terug op het begin van haar carrière: “Ik voelde me een seksueel object” SDE

Bron: The Guardian 0 Celebrities Ellie Goulding (33) begon aan haar muzikale carrière toen ze amper 19 jaar oud was. De mannen in haar omgeving maakten dankbaar gebruik van haar jonge leeftijd. Dat vertelt de zangeres in The Guardian.

“De eerste producent die ik ontmoette, wilde met me naar bed", vertelt Ellie Goulding aan The Guardian. “En ik dacht: waarom? Ik beschouwde mezelf helemaal niet als het voorwerp van verlangen.” Dat ze als 19-jarige probeerde om het te maken in de muziekwereld, zorgde ervoor dat ze kwetsbaar werd, bekent ze. “Ik raakte soms niet thuis omdat ik de rit gewoon niet kon betalen, en dan zeiden ze: ‘Je kan wel blijven.' Maar er was altijd een suggestie van iets anders. Ik moest het dan weglachen - ik moest constant dingen weglachen.”

“Tijdens andere sessies vloeide er alcohol", zegt ze. “Het kwam dan tot een punt waarop de man iets suggestief zei en ik me ongemakkelijk voelde. Mijn carrière begon ermee dat ik meteen tot een seksueel object werd gemaakt, en dat ik me kwetsbaar voelde tijdens zo'n sessies. En er zijn zoveel vrouwelijke zangeressen die me dat horen zeggen en antwoorden: ‘Ja, ik ken het.’”

Bescherming

Omdat de mannen in haar omgeving zich zo gedroegen, kreeg Ellie het gevoel dat ze moest inzetten op die seksualiteit. “Ik werd echt geprogrammeerd om te denken dat dat was hoe ik zou slagen.” Op steun van haar familie hoefde ze niet te rekenen. Met haar vader had ze geen contact meer sinds de scheiding van haar ouders, met haar moeder en stiefvader was de relatie moeilijk. “Ik had bescherming nodig. En die bescherming kwam in de vorm van mannen, van partners", zegt ze. “Ik koos mensen waarvan ik het gevoel had dat ze de situatie waarin ik zat als jonge en geplaagde ster konden begrijpen”: onder meer muzikanten Niall Horan (One Direction), Dougie Poynter (McFly), Skrillex en radio-presentator Greg James.

Toen Ed Sheeran haar afschilderde als promiscue vrouw in het nummer ‘Don’t' (hij noemde haar nooit bij naam, maar gaf voldoende hints dat het over Ellie ging) was het hek helemaal van de dam. “De roddels namen de overhand. ‘Met wie heeft Ellie Goulding nu een relatie?’ werd veel belangrijker voor mensen dan hoeveel platen ik verkocht, of mijn tournees of wanneer een lied de eerste plaats in de hitlijsten behaalde. Het liep helemaal uit de hand. Ik had het gevoel dat ik niet gewoon kon zeggen: ‘Jullie nemen me niet serieus genoeg’, maar het ging gewoon te ver.”

Daarom nam Ellie tijd vrij om te herbronnen. Ondertussen ontmoette ze de Amerikaan Caspar Jopling, met wie ze vorig jaar trouwde.

