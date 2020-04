Ellen Pompeo reageert op ophef rond haar ‘MeToo’-uitspraken: “Ik wist nog niet hoe erg het was” MVO

24 april 2020

11u34

Bron: ANP 0 Celebrities Haar eerdere uitspraken over slachtoffers van seksueel misbruik in Hollywood, zijn volgens Ellen Pompeo uit hun verband getrokken. De ‘Grey’s Anatomy’-actrice reageert op de ophef over een interview dat ze gaf in 2018.

Eerder deze week werd een fragment uit de sessie bij de Oxford Union, de debatvereniging van de gelijknamige universiteit, opeens veel gedeeld op sociale media. Daarin stelde ze dat vrouwen ook hun verantwoordelijk moesten nemen voor de cultuur in Hollywood. “Niet alle verantwoordelijkheid, maar er zijn altijd twee mensen bij betrokken”, aldus Pompeo destijds. Ze liet weten dat ze ook weleens in een hotelkamer was geweest met Harvey Weinstein, maar dat daar niets ongepast was voorgevallen en ze dat ook nooit had laten gebeuren.

“Ik bedoel, het gaat erom hoeveel we willen tolereren, tot hoever we het willen laten gaan. Wat ben je bereid op te geven om aardig gevonden te worden, om geliefd te worden, of geaccepteerd? Hoe graag willen we in de showbusiness terechtkomen?”, zei de actrice tijdens het interview. Daarin liet ze overigens ook weten dat ze het gedrag van “deze varkens in Hollywood die vrouwen vreselijke dingen aandoen” niet wilde goedpraten.

Beledigd

Nu zegt Pompeo daar op Twitter over: “Voor degenen die beledigd zijn of dit persoonlijk nemen: dit was meer dan twee jaar geleden en voordat veel verhalen uitkwamen. Ik wist toen absoluut niet dat hij een verkrachter was. Ik had het over lastigvallen, niet over misbruik. Dat zijn twee hele verschillende dingen.”

Volgers wezen haar er echter op dat de beschuldigingen aan het adres van Weinstein in oktober 2017 aan het licht kwamen. De Q&A waarin ze haar uitspraken deed, vond plaats in mei van 2018. Pompeo houdt echter vol dat ze het artikel van de New York Times waarin aantijgingen van wangedrag door de oud-producent werden onthuld nooit heeft gelezen, en de zaak pas is gaan volgen toen zijn rechtszaak begon.

For those who feel offended or are taking this personally this panel was 2 + years ago and it was way before the whole stories of the women came out I Certainly didn’t know he was a rapist at that point ... that took shit to a whole different level. https://t.co/gvvfPIw25f Ellen Pompeo(@ EllenPompeo) link