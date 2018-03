Ellen Petri, Annelies Törös en Alizée Poulicek in 'Histoires de Femmes' op de catwalk voor Rode Neuzen Dag Jolien Boeckx

09 maart 2018

08u26 0 Celebrities Mode en het goede doel. Een combinatie waarin Valerie De Booser een krak is. De vrouw van Koen Wauters zette gisteravond in de Audi-garage in Mechelen alweer een grootse modeshow op, Fashion 4 Charity.

Met op de catwalk een mooie lijst BV’s: Ellen Petri, Lenty Frans, Annelies Törös, Alizée Poulicek, Dhenia Covens – de tweede eredame van Miss België 2018 - en nog andere professionele modellen showden de nieuwste lente- en zomercollectie uit Valerie haar eigen winkel, Histoires de Femmes.

In het publiek spotten we nog andere BV’s die het goede doel kwamen steunen, waaronder Dina Tersago, Sofie Dumont, Tess Goossens, Ann Van Elsen, Nele Somers, Kobe Ilsen en Aster Nzeyimana. Manlief Koen Wauters kon er helaas niet bijzijn. “Hij moest naar de eregalerij van Radio 2. Maar gelukkig was ik niet helemaal ‘familieloos’, want onze kinderen Nono en Zita zijn toch gekomen, terwijl ze eigenlijk ziek in bed moesten liggen”, lacht Valerie “De voorbije jaren heb ik telkens een paar duizend euro – zelfs al eens zo’n 7.000 - kunnen schenken aan het goede doel. Nu is het voor Rode Neuzen Dag, een bijzonder initiatief om jongeren met psychische problemen te helpen. Zoiets raakt me diep omdat ik zelf kinderen heb. Ik mag er niet aan denken dat hen zoiets zou overkomen en er geen hulp is.”