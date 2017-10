Ellen onder vuur om tweet aan Katy Perry: "Als ze een man was, zou ze een seksistisch zwijn zijn" 10u47

Een verjaardagstweet van Ellen DeGeneres aan Katy Perry is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. De talkshowpresentatrice werd beschuldigd van seksistisch gedrag.

Ellen plaatste een foto online waarop ze met echtgenote Portia De Rossi en Katy te zien is. Op het kiekje staart de presentatrice nogal duidelijk naar de decolleté van de zangeres. Ze maakt in de post ook nog een grapje over 'grote ballonnen'. Alhoewel dat laatste een quote is uit Katy's liedje 'Birthday', reageerden veel volgers boos op de tweet.



De Britse presentator Piers Morgan reageerde op Twitter. "Als Ellen een man was, zou ze nu uitgemaakt worden voor seksistisch zwijn". Acteur Michael Rapaport schreef: "Als Ellen een kerel was geweest, had de wereld stilgestaan." Ellen zelf had woensdagavond nog niet gereageerd op de ophef.

Happy birthday, @KatyPerry! It¿s time to bring out the big balloons! pic.twitter.com/w84DMphK3V Ellen DeGeneres(@ TheEllenShow) link