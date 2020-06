Ellen DeGeneres wil “een beter mens worden” LOV

09 juni 2020

19u39 1 Celebrities Ellen DeGeneres wil “stoppen met dansen en als bondgenoot vechten voor verandering”. De 62-jarige talkshowhost wil haar platform constructiever gebruiken en de Black Lives Matter-beweging bijstaan, en roept witte mensen op om het beter te doen als het gaat om gelijkheid. Dat zegt ze in een video op Instagram.

In een video op Instagram legt Ellen uit: “Ik heb geprobeerd mijn platform te gebruiken om de afgelopen jaren meer aandacht te geven aan verschillende kwesties. Ik dacht dat ik mijn best deed, maar ik denk dat het tijd is dat we eerlijk zijn tegen onszelf en moeten zeggen dat we niet genoeg hebben gedaan”, zegt ze. “Ik wil leren hoe ik een beter mens kan worden, hoe het beter te doen. Ik was een tijdje de dansende talkshowhost, en nu wil ik mijn publiek iets bijleren. Ik wil mezelf iets bijleren”, voegt ze nog toe. De komiek en haar publiek dansen vaak tijdens de show terwijl ze mensen aanmoedigt om vreugde te verspreiden, maar nu wil Ellen dus een stap verder gaan.

DeGeneres spreekt ook uitdrukkelijk haar steun uit voor de demonstranten. “Ik sta achter de demonstranten die hun rechten uitoefenen, en ik wil een bondgenoot zijn die strijdt voor verandering. Als wit persoon weet ik niet altijd wat ik moet zeggen”, zegt Ellen. “Ik denk dat witte mensen nu gewoon de ongemakkelijkheid moeten accepteren. We moeten toegeven dat er veel is dat we niet weten over het leven van zwarte mensen en hun ervaringen. En er is vreselijk veel onrecht tegenover zwarte mensen, dat werd veel te lang genegeerd”, concludeert ze.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Amerikaanse talkshowhost ligt al een tijdje onder vuur, nadat er heel wat onthullingen over haar gedrag achter de schermen naar buiten kwamen. De negatieve berichtgeving over DeGeneres begon nadat de Nederlandse YouTube-ster Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, in januari te gast was in ‘The Ellen Show’.

Lees ook:

Ellen DeGeneres radeloos na kritiek op gemene karakter: “Ze zit er compleet doorheen, dit stopt maar niet”

Sneer van NikkieTutorials naar Ellen DeGeneres nu internationaal nieuws

Vallen de maskers af bij Ellen Degeneres? “Onuitstaanbaar, tiranniek en wereldvreemd” (+)