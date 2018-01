Ellen DeGeneres vraagt publiek om steun na overstroming: "Mensen vertellen me dat de show hen heeft geholpen, nu heb ik jullie nodig" MVO

13u30 0 AP Ellen DeGeneres Celebrities Ellen DeGeneres heeft de positiviteit en steun van haar studiopubliek hard nodig nu haar woonplaats is getroffen door verwoestende modderstromen. Dat vertelt ze haar gasten in de uitzending van donderdag, waarvan woensdag al een voorproefje te zien was.

Ellen woont met haar vrouw Portia de Rossi in Montecito, waar de overstromingen inmiddels zeventien levens hebben geëist. Volgens de sheriff van Santa Barbara County, waar de plaats onder valt, worden nog zeker zeventien mensen vermist. "Er is hier in dit gebouw altijd zo veel liefde. De afgelopen 15 jaar zijn er zo vaak mensen naar me toe gekomen om te vertellen dat de show ze door moeilijke tijden heeft geholpen. Vandaag heb ik jullie nodig want er gebeurt veel in mijn leven."

De presentatrice vertelt dat ze pas eind december weer terug was gekomen naar haar huis, nadat de regio begin van die maand geëvacueerd werd vanwege bosbranden. Maandagochtend vroeg moesten inwoners het dorp weer verlaten. "We dachten dat ze misschien iets te voorzichtig waren geworden. Maar waar ze zo bang voor waren, is gebeurd. Enorme modderstromen. Er worden families vermist, er zijn mensen die hun familie niet kunnen vinden. Er worden lichamen geborgen. Het is een ramp."

In de uitzending doet plaatsgenoot Oprah Winfrey verslag vanuit Montecito. Zij deelde eerder al beelden van de ravage rond haar huis. "We komen nu samen en zullen doen wat goede Amerikanen altijd hebben gedaan; we gaan elkaar helpen", zegt ze in de talkshow.