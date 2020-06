Ellen DeGeneres verliest massaal kijkers na ophef: “Dit zal haar einde op tv betekenen” TDS

29 juni 2020

10u23

Bron: CCN/The Sun 10 Celebrities Het zijn pijnlijke en ongemakkelijke tijden voor Ellen DeGeneres (62). Voor de tweede week op rij heeft haar wereldberoemde talkshow ‘The Ellen Show’ een dieptepunt bereikt in aantal kijkers, een gevolg van de Het zijn pijnlijke en ongemakkelijke tijden voor Ellen DeGeneres (62). Voor de tweede week op rij heeft haar wereldberoemde talkshow ‘The Ellen Show’ een dieptepunt bereikt in aantal kijkers, een gevolg van de vele onthullingen over haar ‘valse’ en ‘gemene’ karakter . Volgens tv-experten kan het zo niet langer verder: zij menen dat de stekker wellicht vroegtijdig uit ‘The Ellen Show’ zal worden getrokken vanwege alle negativiteit.



Volgens verschillende Amerikaanse media is het einde van ‘The Ellen Show’ na 17 seizoenen ingezet. Ze baseren zich daarvoor op de dramatische kijkcijfers die de talkshow voorlegde: sinds enkele weken is er een uitzonderlijke en versnelde daling in de kijkcijfers van haar show op te merken. Zo was er de eerste week van juni sprake van een verlies van 14% kijkers. Er kijken dezer dagen gemiddeld ‘slechts’ 1,4 miljoen mensen naar de show, hoewel ‘The Ellen Show’ voor de ophef nog 2,4 miljoen kijkers per aflevering wist te bekoren. Het vorige seizoen maakt het contrast nóg groter: toen keken gemiddeld nog 4,5 miljoen Amerikanen naar de show.

Bovendien speelde ‘The Ellen Show’ de titel van ‘populairste programma binnen het marktsegment’ intussen kwijt en wordt het programma de klok rond overspoeld door negatieve commentaren van kijkers. Er zijn daarnaast nog signalen die aantonen dat de kijkers DeGeneres bewust links laten liggen: zo kan ‘The Kelly Clarkson Show’, de talkshow van haar ‘rivaal’ Kelly Clarkson, sinds enkele weken een opmerkelijke stijging in kijkcijfers voorleggen. Het programma wordt ook beter gewaardeerd. En ook de show van Dr. Phil lijkt een aantal kijkers op te vangen en scoort gemiddeld een pak meer kijkers dan enkele maanden terug.

Opvolging verzekerd?

Omdat de ratings maar blijven dalen, opperen experten dat de stekker weldra uit ‘The Ellen Show’ wordt getrokken, hoewel het programma volgens Ellens contract zou lopen tot 2022. “Als de dingen niet snel veranderen, wordt haar programma geannuleerd. En er is niemand in Hollywood die dit lot meer verdient dan Ellen”, aldus experte Bernadette Giacomazzo van CCN. “Hoewel er nog steeds enkele Ellen DeGeneres-fans zijn die het gevoel hebben dat ze verkeerd wordt behandeld, is het nu eenmaal de waarheid dat dit enkel de meest gemene mensen kan overkomen.”

De dalende kijkcijfers zouden ook Ellen zelf niet zijn ontgaan. Zij zou de bui voelen hangen en alles op alles zetten om snel haar opvolging te verzekeren. Volgens de Britse tabloids ging ze al in gesprek met Kristen Bell, Kevin Hart, Neil Patrick Harris en Chrissy Teigen, om hun mogelijke toekomst als talkshowhost samen uit te tekenen.

Sneeuwbaleffect

De negatieve berichtgeving over DeGeneres begon nadat de Nederlandse YouTube-ster Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, in januari te gast was in ‘The Ellen Show’. Hoewel De Jager vereerd was om haar transgender coming-out verhaal voor zo’n groot publiek te mogen vertellen, was ze teleurgesteld in de gang van zaken achter de schermen. “Ik werd niet even persoonlijk begroet, zoals dat bij Nederlandse talkshows wel het geval is. Het was best wel afstandelijk en kil allemaal, dat had ik niet verwacht.”

Daar stopte het echter niet. Toen Amerika op slot ging vanwege het coronavirus en iedereen genoodzaakt was thuis te blijven, kreeg DeGeneres veel kritiek over zich heen nadat ze op sociale media liet weten de zelfquarantaine als “een gevangenisstraf te beschouwen.” Terwijl er miljoenen Amerikanen zonder werk, huis en eten kwamen te zitten vanwege de pandemie.

Sterallures

“Er gebeurt iets met mensen wanneer ze sterren worden en in die economische sfeer terecht komen”, zei Shelley Ross, voormalige producent van ‘Good Morning America’, en eerder een uitgebreid interview deed met DeGeneres. Maar volgens huidig ‘Ellen’-producer Mary Connelly was er van sterallures geen sprake. “Moet Ellen soms moeilijke beslissingen maken die haar populariteit geen goed doen? Zeker. Ellen is niet bang om het je te vertellen wanneer ze iets niet leuk vindt. Ze heeft ook al heftige gesprekken met mij gehad. Dat is een onderdeel van het dagelijks leven”, zegt Mary. “Maar de persoon die ik ken, wil enkel een leuke show neerzetten in een fijne omgeving en mensen helpen.”

Volgens Steven Mazan, een gewezen schrijver van ‘The Ellen Show’, kwam Ellens ‘les’ om “altijd aardig te zijn” als een boomerang terug, “omdat iemand nu eenmaal niet altijd aardig is.” Hij zei: “Een van de dingen die ik leuk aan haar vond, was dat ze achter de schermen een donkerder gevoel voor humor had. Ik denk dat mensen willen geloven dat de Ellen die je op tv ziet het volledige pakket is, maar zo eenvoudig zit niemand in mekaar.”

