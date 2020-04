Ellen DeGeneres vergelijkt quarantaine in luxevilla met verblijf in gevangenis: “Ongepaste grap” BDB

08 april 2020

20u54

Bron: Metro UK 2 Celebrities Talkshowhost Ellen DeGeneres (62) heeft met een ongelukkige uitspraak voor controverse gezorgd bij haar fans. In haar programma vergeleek ze haar tijd in quarantaine met een verblijf in de gevangenis. En dat terwijl ze in een reusachtige villa woont en naar schatting 414 miljoen euro op haar bankrekening heeft staan.



Nu de opnames van ‘The Ellen DeGeneres Show’ door de coronacrisis niet in een tv-studio kunnen doorgaan, presenteert Ellen haar programma vanuit haar woonkamer. Naar goede gewoonte startte ze de aflevering van dinsdagavond met een monoloog. Daarin vertelt ze over haar tijd in quarantaine met echtgenote Portia de Rossi. “Je kan het vergelijken met in de cel zitten. Ik draag al tien dagen dezelfde kledij en iedereen hier is lesbisch”, vertelde de talkshowhost.

Uiteraard was de opmerking van Ellen als grap bedoeld, maar toch kreeg de presentatrice op sociale media heel wat kritiek te verduren. Zeker omdat DeGeneres haar zelfisolatie doorbrengt in een reusachtige villa in Santa Barbara met een geschat prijskaartje van 24,8 miljoen euro. De woning telt maar liefst acht slaapkamers, tien badkamers en een infinity pool. Je kan op slechtere plekken opgesloten zitten.

“Ellen zet zich te kijk”

“Op dit moment gaan mensen in gevangenissen dood door het coronavirus en Ellen maakt er doodleuk grapjes over. Dit is ongepast”, sneerde een kijker op Twitter. Ook Caroline Framke, tv-recensent bij Variety, was scherp: “Ellen zet zich te kijk terwijl duizenden gevangenen op het beste hopen zonder zeep en basisbescherming.”

Nochtans bedoelde de presentatrice het wel goed. “Het beste wat ik kan doen is de show draaiende houden”, vertelde ze verder in haar programma. “Als je je triest voelt, wil ik je opbeuren. Als je je gevangen voelt, wil ik je vrij laten voelen. Ik snap dat het voor veel mensen lastig is. Ik voel me daar slecht bij. Maar ik wil de mensen graag wat opbeuren. Ik wil een kaars aansteken waar de zon niet schijnt.”

Shut the fuck up, Ellen. Jesus Christ. https://t.co/0TLyuVrFRE 🕸🧛🏻‍♂️ 𝔄𝔴𝔣𝔲𝔩𝔩𝔶𝔖𝔦𝔫𝔦𝔰𝔱𝔢𝔯 🧛🏻‍♂️🕸(@ hexxzander) link

Ellen DeGeneres is facing backlash for comparing her self-isolation experience to being in prison. pic.twitter.com/vAAuqGCHDU Pop Crave(@ PopCrave) link

What a great look for Ellen as thousands of people sit in actual jail cells just hoping for the best without soap and basic protections https://t.co/RBytt0Kl4B Caroline Darya Framke(@ carolineframke) link

