Ellen DeGeneres seksueel misbruikt als tiener: "Mijn moeder geloofde me niet"

28 mei 2019

11u36

Vrijdag verschijnt het tweede seizoen van 'My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman' op Netflix, en dat belooft opzienbarend te worden. Eerder al werd bekendgemaakt dat Kanye West langskomt - altijd goed voor een paar controversiële uitspraken - en nu doet ook Ellen DeGeneres (61) volgens Entertainment Tonight een emotionele bekentenis in het programma.

Ellen DeGeneres vertelt in een van de nieuwe afleveringen van ‘My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman’ hoe haar moeder, Betty DeGeneres, toen ze een tiener was met een “erg slechte man" trouwde. Niet lang daarna kreeg Betty te horen dat ze borstkanker had en moest een borst geamputeerd worden. “Toen mijn moeder weg was, vertelde hij me dat hij een knobbeltje in haar borst gevoeld had en dat hij ook mijn borsten moest voelen”, vertelde DeGeneres aan Letterman. “Hij wilde haar niet ongerust maken, maar hij moest dus aan mijn borsten voelen. Omdat ik niet veel wist over lichamen, wist ik ook niet dat alle borsten anders waren en ... Hoe dan ook, hij overtuigde me ervan dat hij mijn borsten moest voelen en later probeerde hij het opnieuw te doen en opnieuw.”

De presentatrice gaat verder: “Hij probeert om mijn deur in te beuken en ik stamp mijn raam in en loop weg omdat ik weet dat het tot meer gaat leiden ... En ik wil het mijn moeder niet vertellen omdat ik haar beschermde en ik wist dat het haar geluk zou verpesten.” Daar heeft ze nu wel spijt van, geeft ze toe. “Ik ben kwaad op mezelf, omdat ik te zwak was om tegen hem in te gaan. Ik was 15 of 16 jaar", zegt DeGeneres. “Het is een afgrijselijk verhaal, en de enige reden waarom ik het in detail vertel is omdat ik niet wil dat andere meisjes zoiets laten gebeuren.” Ze vervolgt: “Ik had haar nooit in bescherming moeten nemen. Ik had mezelf moeten beschermen. Ik heb het haar een paar jaren niet verteld, en toen deed ik het toch. Maar ze geloofde me niet en bleef nog 18 jaar lang bij hem. Op het einde verliet ze hem omdat hij het verhaal zo vaak veranderd had.”

Knagend verleden

De relatie met haar moeder is ondertussen verbeterd, maar toch blijft het verleden knagen, zo blijkt. “Ik heb mijn hele leven voor haar gezorgd”, vertelt DeGeneres. “En dat ben ik blijven doen. Ik zorgde er wel voor dat het me niet te hard zou raken. Tot ik recent dacht: ‘Ik wou dat er beter voor me gezorgd was. Ik wou dat ze me geloofd had.’ En ze heeft zich wel verontschuldigd, maar toch ...”

Met haar verhaal wil de 61-jarige presentatrice andere slachtoffers van seksueel misbruik helpen. “Wij vrouwen voelen onszelf niet waardig, of we zijn bang om een stem te hebben, en we zijn bang om nee te zeggen", klinkt het. “Dat is voor mij de belangrijkste reden om hierover te praten: er zijn zoveel jonge meisjes, het maakt niet uit hoe oud je bent. Wanneer ik zie dat mensen hierover praten, maakt het me kwaad wanneer slachtoffers niet geloofd worden, want we verzinnen dit niet. En ik vind mannen leuk, maar er zijn zoveel mannen die met zoveel wegkomen. Het is tijd dat we een stem krijgen. Het is tijd dat we de macht krijgen.”