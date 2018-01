Ellen DeGeneres reageert op knotsgekke theorie van Trump Jr. MVO

Ellen DeGeneres vindt het een hele eer dat de zoon van Donald Trump haar ervan verdenkt mee te werken aan een samenzwering tegen zijn vader. Dat grapt de presentatrice donderdag in haar show, zo blijkt uit een voorstukje.

"Ik ben vereerd dat je denkt dat ik machtig genoeg ben om onderdeel uit te maken van een politiek complot", zegt ze in de video. "Het spijt me dat ik je teleurstel, maar ik maak geen deel uit van de 'Deep State'."

De Deep State zou een organisatie zijn van mensen in de overheid die samenspannen om president Trump onderuit te halen. Eric Trump refereerde aan de groep in een tweet waarin hij afgaf op de suggesties van te volgen mensen die hij van Twitter kreeg: Barack Obama, Hillary Clinton en Ellen DeGeneres. Allemaal leden van de 'Deep State', zo concludeerde hij.

Ellen vraagt zich in de clip van haar komende uitzending af wie of wat de Deep State nu precies is. "Wat is de Deep State? Ligt het in de buurt van Dollywood? Want dan ben ik erbij!". Ook haalt de dierenactiviste het jaagverleden van de zoons van de president aan. "Welke is Eric ook alweer", vraagt ze zich hardop af. "Was hij degene die de olifant doodde of de cheeta?"