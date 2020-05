Ellen DeGeneres radeloos na kritiek op gemene karakter: “Ze zit er compleet doorheen, dit stopt maar niet” TDS

14 mei 2020

10u19

Bron: ANP/USWEEKLY/NYPOST 1 Celebrities Hoewel Ellen DeGeneres (62) normaal gesproken haar dagelijkse talkshow afsluit met de boodschap ‘wees lief voor elkaar’, worden die woorden nu al een aantal weken in twijfel getrokken. De presentatrice ligt onder vuur nadat Hoewel Ellen DeGeneres (62) normaal gesproken haar dagelijkse talkshow afsluit met de boodschap ‘wees lief voor elkaar’, worden die woorden nu al een aantal weken in twijfel getrokken. De presentatrice ligt onder vuur nadat verschillende (ex) medewerkers zich negatief hebben uitgelaten over het diva-gedrag van Ellen , en dat hakt er blijkbaar stevig op in. “Ellen zit er helemaal doorheen, dit stopt maar niet”, trekt haar entourage aan de alarmbel.



De negatieve berichtgeving over DeGeneres begon nadat de Nederlandse YouTube-ster Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, in januari te gast was in ‘The Ellen Show’. Hoewel De Jager vereerd was om haar transgender coming-out verhaal voor zo’n groot publiek te mogen vertellen, was ze teleurgesteld in de gang van zaken achter de schermen. “Ik werd niet even persoonlijk begroet, zoals dat bij Nederlandse talkshows wel het geval is. Het was best wel afstandelijk en kil allemaal, dat had ik niet verwacht.”

Daar stopte het echter niet. Toen Amerika op slot ging vanwege het coronavirus en iedereen genoodzaakt was thuis te blijven, kreeg DeGeneres veel kritiek over zich heen nadat ze op sociale media liet weten de zelfquarantaine als “een gevangenisstraf te beschouwen.” Terwijl er miljoenen Amerikanen zonder werk, huis en eten kwamen te zitten vanwege de pandemie.

Sterallures

“Er gebeurt iets met mensen wanneer ze sterren worden en in die economische sfeer terecht komen”, meent Shelley Ross, voormalige producent van ‘Good Morning America’, dat eerder een uitgebreid interview deed met DeGeneres. Maar volgens huidig ‘Ellen’-producer Mary Connelly is er van sterallures geen sprake. “Moet Ellen soms moeilijke beslissingen maken die haar populariteit geen goed doen? Zeker. Ellen is niet bang om het je te vertellen wanneer ze iets niet leuk vindt. Ze heeft ook al heftige gesprekken met mij gehad. Dat is een onderdeel van het dagelijks leven”, zegt Mary. “Maar de persoon die ik ken, wil enkel een leuke show neerzetten in een fijne omgeving en mensen helpen.”

Volgens Steven Mazan, een gewezen schrijver van ‘The Ellen Show’, kwam Ellens ‘les’ om “altijd aardig te zijn” als een boomerang terug, “omdat iemand nu eenmaal niet altijd aardig is.” Hij zegt: “Een van de dingen die ik leuk aan haar vond, was dat ze achter de schermen een donkerder gevoel voor humor had. Ik denk dat mensen willen geloven dat de Ellen die je op tv ziet het volledige pakket is, maar zo eenvoudig zit niemand in mekaar.”

Strijdvaardig

De 62-jarige presentatrice trekt zich alle kritiek volgens Us Weekly behoorlijk aan. “Ellen zit er helemaal doorheen”, klinkt het. “In eerste instantie dacht ze dat dit gewoon wat zure berichten waren van zogenaamde ‘haters’, maar ondertussen neemt het heel andere vormen aan. Mensen doen echt een boekje open over haar en niet bepaald op een zachte manier. Het gaat maar door en dat vreet aan haar.”

De talkshowhost is ontzettend dankbaar om haar vrouw Portia DeRossi bij zich te hebben, om deze storm te doorstaan. “Zij is haar klankbord, bij haar kan ze zichzelf zijn. En haar verdriet uiten, wat nu het geval is naar aanleiding van alle kritiek”, luidt het. “Al betekent dat niet dat het gemakkelijk is, ook in hun huishouden gaat het momenteel gespannen aan toe. Omdat Ellens echte vrienden haar nooit vragen om grappig te zijn of moppen te vertellen. Ze accepteren haar zoals ze is.” Toch is Ellen niet van plan om snel de handdoek in de ring te gooien. “Ze is al zo lang een vaste waarde op tv, er is veel meer voor nodig dan een bodyguard en een blogger om te veranderen hoe mensen over haar denken!”

