Ellen DeGeneres ontsnapt aan snelheidsboete in ruil voor selfie met agent KD

11 december 2018

14u24

Bron: Jimmy Kimmel 0 Celebrities Ellen DeGeneres (60) is door haar bekendheid tot tweemaal toe aan een snelheidsboete ontsnapt. Eén keer lukte dat zelfs door een selfie te nemen met de agent die haar betrapt had. Dat vertelde de presentatrice in de talkshow van Jimmy Kimmel.

“Ik rijd echt graag, en ja, dat is soms te snel”, geeft de presentatrice van ‘The Ellen Show’ toe. “Gewoon een klein beetje boven de aangewezen snelheid, want sommige snelheden zijn gewoon belachelijk laag.” Toen de blondine iets te snel naar haar werk reed, liep ze echter tegen de lamp. “Ik reed 56 km per uur, waar ik maar 48 km per uur mocht", aldus Ellen.

De agent die Ellen betrapte op het overtreden van de verkeersregels, maande haar aan zich aan de kant te zetten. Toen ze haar raampje naar beneden deed, begon het de man plots te dagen dat hij met een celebrity te maken had. “Hij keek naar mij alsof hij me herkende, maar hij was het niet zeker dus hij vroeg om mijn rijbewijs”, vertelt de ster. Toen bleek dat het de échte Ellen DeGeneres was, liet hij haar gaan zonder boete. “Jij doet vele goeie dingen voor de wereld”, zei hij.

(lees verder onder de video)

Een andere keer werd de presentatrice van de snelweg gehaald. “Ik rijd echt niet vaak te snel, maar toen ging ik wel echt veel te snel”, geeft ze grif toe. “Luister mevrouw”, begon de agent tegen de actrice, waarna hij haar herkende en dolenthousiast werd. “Mijn vrouw houdt van jou", riep hij. Ellen bood de man prompt aan om samen een selfie te nemen en vertrok zonder bekeuring. “Soms loont het om bekend te zijn", vatte Jimmy Kimmel de onthullingen samen.