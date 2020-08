Ellen DeGeneres krijgt steun van haar echtgenote: “Ik sta achter haar” BDB

03 augustus 2020

21u21

Bron: ANP 0 Celebrities Portia de Rossi (47) steunt haar vrouw Ellen DeGeneres (62) die vanwege het Portia de Rossi (47) steunt haar vrouw Ellen DeGeneres (62) die vanwege het “onvriendelijke werkklimaat” bij haar talkshow onder vuur is komen te liggen. “Ik sta achter haar”, deelde de actrice maandag op Instagram.

“Aan alle fans... we zien jullie. Bedankt voor jullie steun”, schreef Portia, die al twaalf jaar is getrouwd met Ellen. Eerder deelden andere sterren al hun steun voor de 62-jarige talkshowhost op sociale media.

Die woorden van appreciatie komen er nadat oud-medewerkers vorige maand op BuzzFeed News getuigden over de slechte werksfeer bij ‘The Ellen Show’. “Het is zo nep allemaal, die vrouw doet alsof ze vriendelijk is zodra de camera's draaien, maar ondertussen mag niemand van het personeel haar aankijken of aanspreken”, was er in het artikel onder meer te lezen. “Dat komt vooral door de mensen om haar heen, die haar “beschermen”. Ze vertellen Ellen wat ze wil horen en daardoor heeft ze eigenlijk geen flauw idee wat er zich werkelijk afspeelt op de werkvloer. Maar aan het einde van de rit is het toch ‘The Ellen show,’ dus zij is en blijft hoofdverantwoordelijk voor de gang van zaken.” Intussen zijn enkele producenten van het programma ook beschuldigd van seksueel wangedrag.

Warner Media stelde na het artikel een onderzoek in en Ellen schreef een open brief aan haar medewerkers waarin ze haar excuses aanbood. “Op de eerste dag dat we begonnen heb ik iedereen gezegd dat ‘The Ellen Show’ een vrolijke, fijne plek moest zijn om te werken”, vertelde ze. “Een plek waar niemand zijn stem verheft en waar iedereen met respect behandeld wordt. Kennelijk is daar iets misgegaan, wat ik heel teleurstellend vind. Dat spijt me enorm. Iedereen die mij kent weet dat ik altijd iets goeds voor ogen heb.”

