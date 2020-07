Ellen DeGeneres krijgt inbrekers over de vloer in miljoenenvilla TDS

24 juli 2020

12u29

Bron: ANP 0 Celebrities Inbrekers hebben eerder deze maand hun slag geslagen in het huis van Ellen DeGeneres (62) en Portia de Rossi (47). Volgens de politie van Santa Barbara County in Californië lijkt het erop dat de twee het doelwit waren vanwege hun sterrenstatus.

Ook laat de sheriff weten dat hij met omliggende korpsen samenwerkt om te kijken of deze huisroof in verband kan worden gebracht met inbraken bij andere sterren. Het is al vaker gebeurd dat criminelen het specifiek op de huizen van Hollywoodsterren hadden voorzien.

In 2008 en 2009 maakte een groep jongeren die bekend werd als de Bling Ring flink buit bij inbraken bij onder meer Paris Hilton, Orlando Bloom en Lindsay Lohan. Ze gebruikten sociale media om te zien of de sterren thuis waren en alvast zoveel mogelijk informatie over hun huizen op te doen.

Bij de inbraak op het landgoed van Ellen en Portia, dat zij vorig jaar voor ruim 25,9 miljoen euro kochten, zijn juwelen en luxe horloges buitgemaakt. Het is niet duidelijk of de presentatrice en de actrice thuis waren toen zij werden beroofd.

