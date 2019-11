Ellen DeGeneres krijgt ere-Golden Globe voor ganse carrière SDE

04 november 2019

16u35

Bron: ANP 0 Celebrities Ellen DeGeneres (61) krijgt begin volgend jaar een speciale Golden Globe Award. De talkshowhost mag op 5 januari de Carol Burnett Award in ontvangst nemen, die haar hele carrière in de bloemetjes zet. Dat heeft de organisatie van de Golden Globes maandag bekendgemaakt.

"Ze is een pionier die al bijna 25 jaar het publiek aan de buis gekluisterd houdt met haar onmiskenbare charme en humor", laat Lorenzo Soria, de voorzitter van de jury, weten. "Afgezien van haar succes op televisie is ze ook een activiste en filantroop die haar stem leent aan zij die er geen hebben en haar platform inzet om vriendelijkheid en vreugde mee te verspreiden. We kijken ernaar uit om haar verwezenlijkingen op de ceremonie dit jaar te vieren.”

De oeuvreprijs werd vorig jaar in het leven geroepen om televisiesterren te eren. Actrice en comédienne Carol Burnett, naar wie de award werd vernoemd, mocht de eerste in ontvangst nemen. De winnaar wordt gekozen door Amerikaanse entertainmentjournalisten en -fotografen. Het is de tegenhanger van de Cecil B. deMille Award, waarmee filmsterren tijdens de Golden Globe Awards worden bekroond voor hun bijdrage.