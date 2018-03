Ellen Degeneres is boos op Elton John: "Hij nam me niet serieus toen ik uit de kast kwam" MVO

16 maart 2018

08u47 0 Celebrities Ellen Degeneres beschrijft de aflevering van haar sitcom, waarin ze in 1997 uit de kast kwam, als het moeilijkste dat ze ooit heeft moeten doen. Haar carrière stond immers op het spel, en haar manager raadde haar aan om niét over haar geaardheid te spreken. Toen ze dat toch deed, viel haar leven uit elkaar, en kreeg ze zelfs geen steun van de holebi's in Hollywood. Elton John in het bijzonder was erg gemeen, zo zegt ze.

"Ik wilde niets liever dan comedy maken, mensen doen lachen", blikt Ellen terug op de ervaring. "Maar ik wilde ook dat iedereen wist wie ik was, en ik ben lesbisch. Ik was opgelucht en doodsbang tegelijk toen de zender me éindelijk toestemming gaf om uit de kast te komen. Dat heb ik zwaar moeten bekopen, want niemand wilde nog met me samenwerken. Mijn show werd van de buis gehaald..."

Ze verwachtte op z'n minst wat steun uit de hoek van bekend Hollywood, met name de holebi's binnen de gemeenschap. "Maar die kwam er niet. Niemand leek het op prijs te stellen dat ik over mijn geaardheid sprak. Zelfs Elton John, hét gezicht van homoseksualiteit in Hollywood, was erg gemeen tegen me. Hij zei: ach, zwijg toch, we wéten het, je bent homo, wees gewoon grappig."

"Dat vond ik erg kwetsend, niemand nam me serieus. Ik had ook het gevoel dat ze me niet wilden aanvaarden omdat ik op dat moment niet bepaald een Elton John was: ik had nog niet veel gedaan voor de holebi gemeenschap, ik was geen heldin. Maar dat wilde ik ook niet zijn. Ik wilde gewoon een actrice zijn die toevallig ook lesbisch was."

Ondertussen is Ellen één van de meest geliefde tv-gezichten van de VS en ver daarbuiten. Haar programma 'The Ellen Show' is een spreekbuis voor diversiteit en Degeneres is een groot voorvechter van holebi-rechten. Sinds 2008 is ze getrouwd met de Australische actrice Portia de Rossi.

Vorig jaar vierde ze de 20ste verjaardag van de dag dat ze uit de kast kwam. Dit keer kreeg ze felicitaties van over heel de wereld, onder andere van Michelle Obama en Oprah Winfrey.