Ellen Degeneres huilt tranen van geluk na verjaardagsverrassing van haar vrouw MVO

02 februari 2018

10u53 0

Talkshowpresentatrice Ellen Degeneres werd gisteren 60 jaar. Haar echtgenote, Portia de Rossi, had een wel heel bijzondere verrassing in petto. Ellen is al sinds haar kindertijd een grote fan van Dian Fossey, een dierenrechtenactiviste met een groot hart voor gorilla's. Haar onderzoekscentrum in Rwanda streeft er dagelijks voor om de uitstervende diersoort te redden. Als verjaardagscadeau laat de Rossi nu een nieuwe 'Ellen Degeneres'-campus bouwen, waar de onderzoekers permanent kunnen verblijven. Ellen was zo geëmotioneerd door het cadeau, dat ze een traantje moest wegpinken.