Ellen DeGeneres heeft leuke verrassing in petto voor Oscarwinnares Allison Janney

19 maart 2018

12u12

Allison Janney (58) won dit jaar de Oscar voor beste actrice in een bijrol. De 58-jarige Amerikaanse kreeg de onderscheiding voor haar vertolking van de genadeloze moeder van schaatsster Tonya Harding in 'I, Tonya' van regisseur Craig Gillespie. Talkshowhost Ellen DeGeneres vindt echter dat Janney haar overwinning niet goed heeft kunnen vieren en heeft leuke een verrassing voor haar in petto.