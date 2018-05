Ellen DeGeneres en Portia de Rossi ontbijten tussen de giraffen lva

27 mei 2018

02u46

Bron: US Weekly, Instagram 0 Celebrities "Gewoon even ontbijt bestellen", schrijft de Amerikaanse talkshowhost Ellen DeGeneres onder een filmpje dat ze gisteren plaatste op Instagram. Daarin zien we hoe haar echtgenote, de actrice Portia de Rossi, pannenkoeken bestelt terwijl een giraf op de achtergrond de ontbijtzaal naar eten afspeurt.

Het filmpje werd opgenomen in de beroemde Giraffe Manor, een exclusief hotel in Nairobi in Kenia dat giraffen houdt in de tuin. Net zoals voor de andere hotelgasten is het verblijf van de giraffen inclusief ontbijt. Om gevoerd te worden moeten ze enkel hun lange nek door het raam van de eetzaal steken.

Just ordering breakfast on our vacation. #giraffemanor #discoverthesafaricollection Een foto die is geplaatst door null (@theellenshow) op 26 mei 2018 om 18:32 CEST

Het koppel is op vakantie in Afrika onder meer om het Dian Fossey Gorilla Fund op te richten dat deel uitmaakt van het Ellen DeGeneres Wildlife Fund.

Dierenvriend DeGeneres plaatste ook nog een filmpje waarin ze "flirt" met een van de giraffen. "Je ogen zijn zo mooi", zegt de talkshowhost. De giraf blijft er maar koeltjes onder en eet ongestoord verder.

Flirting with a giraffe. #giraffemanor #discoverthesafaricollection Een foto die is geplaatst door null (@theellenshow) op 26 mei 2018 om 22:36 CEST

Giraffes! #giraffemanor #discoverthesafaricollection Een foto die is geplaatst door null (@theellenshow) op 26 mei 2018 om 20:46 CEST