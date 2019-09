Ellen DeGeneres en Meghan Markle hebben gemeenschappelijk liefde voor honden SH

11 september 2019

15u38 0 Celebrities Ellen Degeneres (61) was afgelopen zomer op babybezoek bij Meghan Markle (38). Ze mocht kleine Archie zelfs de fles geven. De dames kennen elkaar dan ook al jaren. Alles begon toen ze elkaar tegen het lijf liepen in het hondenasiel.

Na haar bezoek aan Amsterdam namen Ellen en vrouw Portia deze zomer even de tijd voor een babybezoek bij de Britse prins Harry, vrouw Meghan en de kleine Archie. “Het is zo’n leuk en aardig stel. Ze zijn zo nuchter”, vertelt de tv-host. “Ze doen zo veel goeds voor de wereld.” Ellen en haar vrouw had het met de royals vooral over alle manieren waarop zij de natuur helpen. Beide stellen zetten zich namelijk in voor een betere wereld.

Ellen kreeg ook de kleine Archie nog even te zien. Ze mocht hem zelfs een flesje geven. “Hij lijkt op Harry en hij heeft meer haar dan dat ik op die leeftijd had”, grapt ze.

Bogaert

Maar Ellen en Meghan kennen elkaar al veel langer. Zo vertelde de Duchess of Sussex in een interview dat ze DeGeneres en vrouw Portia ooit tegen het lijf in het hondenasiel. “Ze overtuigde me om toen een hond te adopteren”, vertelde Meghan eerder aan Best Health. “Ik nam één van de honden in men armen en ze vroeg me of ik al een naam had voor hem. En zo heb ik Bogart mee naar huis genomen, gewoon omdat Ellen me zei dat ik dat moest doen.”

DeGeneres liet weten dat ze het verhaal niet goed meer kan herinneren, maar ze is natuurlijk trots dat ‘Meghan alles doet wat ze zegt’.