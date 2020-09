Ellen DeGeneres biedt excuses aan in nieuwe aflevering van haar show: “Er zijn hier dingen gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren” MVO

21 september 2020

16u49 0 Celebrities Presentatrice Ellen DeGeneres (62) heeft maandag haar excuses aangeboden voor de negatieve sfeer op de werkvloer waar de afgelopen maanden veel over bericht werd. Ook zegt ze verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in haar show gebeurt.

De presentatrice deed dat in een video die op YouTube verscheen en later ook in haar show wordt vertoond. “Zoals je misschien hebt gehoord, waren er deze zomer beschuldigingen van een negatieve werkomgeving rondom onze show. Ik ben erachter gekomen dat hier dingen zijn gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren”, aldus Ellen.

Het is de eerste keer dat Ellen DeGeneres reageert op het onderzoek dat BuzzFeed naar buiten bracht. Daaruit kwam naar voren dat veel werknemers seksueel wangedrag en intimidatie op de werkvloer hebben ervaren. Meerdere (oud-)werknemers en gasten van de show deden daar later hun verhaal over.

“Ik neem het heel serieus en ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die hieronder geleden heeft”, vervolgt Ellen. “Ik weet dat ik in mijn positie veel macht en privileges heb en ik realiseer me dat daar een verantwoordelijkheid bij komt kijken. Ik neem de verantwoordelijkheid voor wat er in mijn show gebeurt.”

Warner Bros.

Ook studio Warner Bros. reageerde al op het schandaal rond Ellen. “Ik ben zowel bezorgd als teleurgesteld door de berichtgeving over Ellens patronen van onacceptabel gedrag”, schrijft WarnerMedia-directeur Jason Kilar. Ook Ann Sarnoff, directeur van Warner Bros. zelf, reageert: “Personeelszaken, de studio en het juridisch team zijn verantwoordelijk om klachten op te vangen. Deze teams zijn een veilige haven waar alle zorgen kunnen geuit worden.”

Eerder werden al drie producenten ontslagen bij de show. Zij zouden grotendeels verantwoordelijk zijn geweest voor de ‘giftige cultuur op het werk’, en werden beschuldigd van seksuele intimidatie en racisme. De twee uitvoerend producenten die niet zijn ontslagen, Andy Lassner en Mary Conelly, werden aangewezen om het nieuws van de betere voorwaarden aan hun collega’s over te brengen. Ellen wilde graag dat zij dit deden, omdat ze samen meer dan 170 shows per jaar produceren. De twee vertelden het personeel dat ‘ze geen angst moesten hebben’. Ze moedigden iedereen aan om vanaf nu openlijk te communiceren over problemen op de werkvloer, de impact van de pandemie en zelfs het gerucht dat niemand Ellen in de ogen mag kijken - iets wat ze zelf ten stelligste ontkent.