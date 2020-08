Ellen DeGeneres belooft werknemers betere voorwaarden: 5 dagen vakantie en vrijaf op je verjaardag Redactie

22 augustus 2020

11u02

Bron: AD 0 Celebrities Na alle negatieve berichten die talkshowhost Ellen DeGeneres de afgelopen weken over zich heen kreeg, doet de presentatrice er nu alles aan om haar werknemers gelukkig te maken. Nadat er eerder drie producenten werden ontslagen, die een groot aandeel zouden hebben gehad aan de slechte, ongezonde sfeer op de werkvloer, belooft Ellen nu ook een nieuwe regeling voor haar personeel. Dat meldt Page Six.

In Amerika hoeven werkgevers wettelijk gezien geen betaalde vakantiedagen aan hun personeel te geven, maar vanaf nu krijgt Ellen’s personeel toch vijf dagen betaald verlof. Daarbij mogen mensen ook vrijaf nemen voor medische afspraken, zonder dat dat financiële gevolgen voor hen heeft. De werknemers mogen ook een vrije dag opnemen als ze jarig zijn of als er belangrijke familieomstandigheden zijn.



Eerder werden al drie producenten ontslagen bij de show. Zij zouden grotendeels verantwoordelijk zijn geweest voor de ‘giftige cultuur op het werk’, en werden beschuldigd van seksuele intimidatie en racisme. De twee uitvoerend producenten die niet zijn ontslagen, Andy Lassner en Mary Conelly, werden aangewezen om het nieuws van de betere voorwaarden aan hun collega’s over te brengen. Ellen wilde graag dat zij dit deden, omdat ze samen meer dan 170 shows per jaar produceren. De twee vertelden het personeel dat ‘ze geen angst moesten hebben’. Ze moedigden iedereen aan om vanaf nu openlijk te communiceren over problemen op de werkvloer, de impact van de pandemie en zelfs het gerucht dat niemand Ellen in de ogen mag kijken - iets wat ze zelf ten stelligste ontkent.

Ellen zelf zegt in een open brief naar haar werknemers het ‘het enorm te betreuren dat sommige mensen zo’n vervelende ervaring hebben gehad’. “Op de eerste dag dat we begonnen, heb ik iedereen gezegd dat ‘The Ellen DeGeneres Show’ een vrolijke, fijne plek moest zijn om te werken. Een plek waar niemand zijn stem verheft en waar iedereen met respect behandeld wordt. Kennelijk is daar iets misgegaan, wat ik heel teleurstellend vind. Dat spijt me enorm. Iedereen die mij kent weet dat ik altijd iets goeds voor ogen heb”, aldus de presentatrice. Volgens de talkshowpresentatrice was de snelle groei van de show de oorzaak dat zij zelf niet meer alles in de gaten kon houden. “Ik vertrouwde op anderen om de dagelijkse gang van zaken onder controle te houden, maar daar hebben sommigen zich helaas niet aan gehouden. Wat ik vooral heb geleerd de afgelopen tijd, is dat sommige mensen die met en voor mij werken uitspraken in mijn naam hebben gedaan. Daar moet een einde aan komen. Ik ben jarenlang verguisd om wie ik ben en waar ik voor sta, dus ik begrijp heel goed hoe het is om miskend te worden. Dus ik wil die negativiteit aanpakken en omzetten in iets positiefs.”

Lees ook:

Nu producenten ‘The Ellen Show’ ook beschuldigd worden van seksueel wangedrag: “Ze kan niet zomaar stoppen met programma” (+)

Intern onderzoek naar ‘The Ellen Show’ moet oplossing bieden voor racisme, pesten en ‘gemene’ Ellen DeGeneres: “Ze heeft geen voeling meer met de wereld” (+)

Ellen DeGeneres verliest massaal kijkers na ophef: “Dit zal haar einde op tv betekenen”