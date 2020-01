Ellen DeGeneres barst in tranen uit op tv over Kobe Bryant: “Zeg mensen dat je van ze houdt, doe het gewoon” LV

28 januari 2020

10u58

Bron: ANP 2 Celebrities Tijdens de opnames van haar talkshow op maandag, sprak Ellen DeGeneres (62) haar publiek op geëmotioneerde wijze toe. Ellen kreeg het moeilijk wanneer ze het had over de dood van Kobe Bryant, en liet haar tranen de vrije loop.

“Vandaag is het maandag, gisteren was het zondag. Het was mijn verjaardag en de Grammy’s werden uitgereikt. Ik was genomineerd maar won er geen, maar daar gaat het nu even niet om,” begon Ellen. “Gisteren had eigenlijk een vrolijke dag moeten zijn waarop veel gevierd werd. Maar toen kregen we tragisch nieuws te horen over Kobe Bryant, waardoor alles binnen een seconde veranderde. En daar wil ik het over hebben.” Vervolgens krijgt de talkshowhost het moeilijk, maar ze probeert de tranen te verbijten.

“Het leven is kort en fragiel, we weten niet hoeveel verjaardagen we nog zullen hebben. Maar we hebben geen verjaardag nodig om iets te vieren, vier gewoon het leven. En als je iemand niet hebt verteld dat je van hem of haar houdt, doe dat dan nu. Bel je vrienden, app je vrienden, zeg dat je van ze houdt. Knuffel ze, kus ze, omarm ze,” dringt ze aan. “Bedankt dat jullie er allemaal zijn. Ik waardeer dat vandaag nog meer dan normaal en dan dat ik gisteren deed. En morgen zal ik het weer meer waarderen dan vandaag, omdat het leven kort is.”