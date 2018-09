Elke dag kipburger, puree en potje pudding: zo zal leven van Bill Cosby eruitzien in de gevangenis TDS

26 september 2018

17u54 0 Celebrities Bill Cosby (81) is veroordeeld tot minstens drie jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van de Canadese Andrea Constand in 2004. Cosby gaat in beroep tegen zijn veroordeling. Maar de rechtbank weigerde hem in afwachting van dat nieuwe proces op borgtocht vrij te laten. Zo zal zijn leven in de gevangenis er uitzien.

De verguisde komiek spendeerde zijn eerste nacht achter tralies niet ver van de rechtbank waar hij gisteren werd veroordeeld. Intussen werd hij overgeplaatst naar de hoogbeveiligde staatsgevangenis Phoenix in Pennsylvania, waar 3.830 cellen zijn. Daar blijft Cosby ook, tot beslist wordt in welke instelling hij de rest van zijn celstraf zal moeten uitzitten.



CNN ging een kijkje nemen in de gevangenis waar hij nu verblijft.

Minimale beveiliging

Allicht zal Cosby, die bijna blind is, snel worden overgebracht naar Laurel Highlands, dat ook in Pennsylvania ligt. Deze staatsgevangenis is echter gespecialiseerd in het onderbrengen van bejaarde gevangen en criminelen met medische zorgen. In tegenstelling tot de gevangenis waar hij nog nog verblijft is in er Laurel Highlands een minimum aan beveiliging.

Dat betekent dat Cosby er niet in een cel moet zitten. Hij zal er hoogstwaarschijnlijk een plaats in een soort van slaapzaal toegewezen krijgen, waar de bedden worden gescheiden door kleine muren. Er zijn evenwel ook verblijven die luxueuzer zijn: die hebben elk een deur en een eigen toilet. Een evaluatie zal moeten uitmaken of de gevallen acteur daarvoor in aanmerking komt. Een woordvoerder gaf wel aan dat Cosby vanwege zijn bekendheid allicht zal worden afgeschermd van de andere gevangenen.

Lees verder onder de foto's

Verplichte therapie

En hoe het er in zo'n gevangenis nu aan toegaat? Gevangenen moeten zich vier keer per dag melden aan de bedden. Daar wordt genoteerd of alle veroordeelden aanwezig zijn. Doorheen de dag is er verplichte therapie, kunnen er religieuze ceremonies gevolgd worden, en er zijn ook recreatiemomenten. In de recreatiezaal lezen gedetineerden de krant, kijken ze tv, of spelen ze een potje kaarten. Vier tot vijf keer per week mogen er bezoekers worden ontvangen.

Daarnaast verandert de menukaart maandelijks. Cosby's eerste maaltijd: een kipburger, wat aardappelpuree en groenten, en een potje pudding. Veel Amerikanen lachen Bill nu trouwens uit met zijn dessert, want hij was zelf jarenlang het gezicht van het grootste puddingmerk van Amerika.

Persoonlijke spullen

Cosby mag ook in het bezit zijn van een aantal persoonlijke spullen: een trouwring, een bril en een kunstgebit zijn toegelaten. En ook een horloge dat maximaal 50 dollar waard is mag hij dragen in de gevangenis. Er is daarnaast een winkeltje aanwezig waar sigaretten, snack en tijdschriften kunnen gekocht worden. Eigen kleding is niet toegestaan, want alle gevangengen krijgen een gevangenisplunje en een paar schoenen. Ook het bedlinnen, de zeep en shampoo en de tandenborstel en tandpasta worden voorzien.