Elizabeth Perkins wijst James Woods aan tijdens #MeToo-mars MVO

13u26

Bron: ANP 0 Getty Images Celebrities Enkele honderden mensen hebben zondag in Los Angeles meegelopen met een protestmars door Hollywood. Ze wilden daarmee hun steun betuigen aan slachtoffers van seksueel misbruik naar aanleiding van de #MeToo-discussie op sociale media. Onder de deelnemers waren met actrices Elizabeth Perkins en Frances Fisher ook enkele bekende gezichten.

De 56-jarige Perkins, bekend van de serie 'Weeds', liep rond met een pamflet met de tekst 'James Woods #MeToo'. De acteur werd eerder al genoemd door actrice Amber Tamblyn. Toen ze 16 was probeerde Woods haar en een vriend over te halen met hem mee te gaan naar Las Vegas. Woods ontkende het verhaal later.

De protestmars volgt op een inmiddels lange reeks van beschuldigingen van mannen en vrouwen die naar eigen zeggen misbruikt zijn door machtige figuren in de entertainmentwereld. Onder meer acteur Kevin Spacey, producer Harvey Weinstein en regisseur Brett Ratner kwamen in opspraak. Titanic-actrice Frances Fisher was een van de sprekers tijdens de mars.

AFP

AFP

AFP

AFP