Elisabeth Moss uit 'The Handmaid's Tale' beslist zélf welke van haar naaktbeelden er in de serie komen MVO

28 mei 2018

13u25 0 Celebrities Elisabeth Moss (35), die de hoofdrol van Offred op zich neemt in de razend populaire reeks 'The Handmaid's Tale', heeft zelf 100% beschikking over wat er gebeurt met haar naaktbeelden. Dat lijkt logisch, maar dat is het lang niet.

Ze onderhandelde met het netwerk en hield voet bij stuk. Op die manier kreeg ze een clausule in haar contract die verklaar dat Moss 100% beschikking heeft over haar eigen naaktbeelden.

Dat betekent dat ze zelf mag beslissen welke beelden van naaktopnames er in de definitieve versie van een aflevering mogen komen. Daar hangt uiteraard aan vast dat er nooit naaktbeelden kunnen worden getoond waar zij zich niet goed bij voelt.

"Ik ben voor de volle 100% eigenaar van mijn eigen naaktbeelden, en ik vind dat elke actrice dat zou moeten zijn", zegt ze daar zelf over. Het is immers (nog) niet gebruikelijk dat actrices die onder contract staan volledig het laatste woord hebben over hun naaktscènes.

'The Handmaids Tale', dinsdag en woensdag, 23u05, Canvas