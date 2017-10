Eline De Munck draagt gordel niet correct en wordt op de vingers getikt op Facebook HA

11u24

Bron: Facebook, Flair, Opel 0 Screenshot Facebook Celebrities Tv-gezicht Eline De Munck heeft slechte punten gescoord op Facebook nadat ze zonder gordel achter het stuur kroop van haar Opel voor 'Hit the road', een filmpje dat wekelijks wordt ingeblikt voor Flair en waarin De Munck een babbel voert met een BV. De video is inmiddels verwijderd.

Deze week was presentatrice Anke Buckinx aan de beurt, maar op Facebook hadden de kijkers vooral de mond vol van De Munck. Zij droeg in de video immers haar gordel niet zoals het hoort en dat stootte het publiek tegen de borst. Bij het verlaten van de parking droeg de BV helemaal geen gordel. Op de sociaalnetwerksite regende het negatieve reacties. "BV's moeten het voorbeeld geven: klik je vast!" en "Gordel niet nodig zeker?", klonk het onder andere. Ook autobouwer Opel kreeg de wind van voren. "Wat een flater in een promofilmpje", was een van de commentaren.



Volgende keer toch maar die gordel correct vastgespen, Eline. Over de schouder dus.