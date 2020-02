Elijah Wood in het geheim vader geworden van eerste kind SDE

19 februari 2020

17u11

Bron: Us Weekly 0 Celebrities ‘Lord of the Rings’-acteur Elijah Wood (39) is voor het eerst vader geworden. Wanneer het kindje precies geboren is en hoe het heet, blijft wel een geheim. Dat meldt Us Weekly woensdag.

Elijah Wood en zijn Deense vriendin, producente Mette-Marie Kongsved, ontdekten op kerstavond 2018 dat ze een kindje verwachten. Dat vertelde de acteur in het tv-programma ‘Late Night With Seth Meyers’. “Ik heb sinds kerstavond niet meer gerookt", klonk het. “Toen ontdekten we dat we een kindje verwachten. Op kerstavond.” In juli werd Mette-Marie nog met een zwangere buik gezien, maar wanneer het kindje effectief geboren is, daar hebben we het raden naar.

De twee leerden elkaar kennen op de set van ‘I Don’t Feel at Home in This World Anymore’. In 2011 gaf Wood al toe dat hij graag kinderen wilden. “Ik wil uiteindelijk graag trouwen en kinderen krijgen, ja. Ik zou graag een familie hebben. Ik heb heel veel vrienden die een gezin hebben, en dat is een periode in mijn leven waar ik erg naar uitkijk.”