Elf klachten wegens seksueel misbruik tegen Weinstein in Londen LB

14u44

Bron: BUZZFeed 0 Photo News Celebrities Scotland Yard onderzoekt elf klachten wegens seksueel geweld tegen Hollywoodproducent Harvey Weinstein. Londense speurders onderzoeken incidenten die plaatsgrepen tussen de jaren 80 en 2015.

De Londense Metropolitan Police ontving aanklachten van zeven vrouwen, het gaat om elf verschillende incidenten. Scotland Yard, het hoofdbureau van de Londense politie, heeft nog geen commentaar gegeven over het uitdeinende onderzoek, maar bronnen bevestigen aan de krant Evening Standard, BBC en persagentschap PA dat de onderzoeken gaande zijn. Sommige incidenten zouden plaatsgegrepen hebben in Londen, andere in het buitenland. Het onderzoek, met codenaam Operation Kaguyak, staat onder leiding van de afdeling kindermisbruik en zedendelicten van de Metropolitan Police.

De Londense politie bevestigde eerder deze maand dat ze klachten van vier vrouwen tegen Weinstein onderzoekt. Ook in New York blijft de politie klachten van seksueel misbruik en verkrachting tegen Weinstein onderzoeken. De filmbons blijft ontkennen dat hij zich schuldig maakte aan seks zonder wederzijdse instemming.

De Britse actrice Lysette Anthony, bekend van de tv-reeks 'Hollyoaks', stelt dat Weinstein haar aanrandde in het huis dat hij in Londen huurde in de jaren 80.