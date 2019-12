Eindelijk verlost van de pijn? Madonna volgt ozontherapie en deelt beelden van bloedtransfusie KD/TDS

06 december 2019

12u28

Bron: Instagram/Daily Mail 1 Celebrities Madonna (61) heeft er klaarblijkelijk echt alles voor over om weer gezond te worden. De zangeres volgt momenteel een ozontherapie waarbij ze haar bloed laat verrijken met ozon. Ze deelde zelf de beelden van haar bloedtransfusie op Instagram.

Het gaat nog steeds niet goed met de gezondheid van Madonna. De zangeres, die in oktober al een concert van haar Madame X-tournee afblies vanwege een knieblessure, kreeg zo veel pijn dat ze ook haar shows in Bosten vorige week moest afzeggen. De 61-jarige Queen of Pop deed dat op advies van haar dokter en vroeg haar fans haar te vergeven. “Ik geef elke avond met zo veel plezier een show dat het echt voelt als een straf om ze te cancellen, maar de pijn die ik nu voel is overweldigend. Ik moet rust nemen en het advies van mijn dokter opvolgen zodat ik sterker en beter terug kan komen tijdens de rest van mijn Madame X-reis.”

De zangeres hoopt nu dat ozontherapie het tij kan doen keren. Madonna had haar dochters Stelle en Estere bij zich tijdens de procedure. In het filmpje, dat ze deelde via Instagram, is te zien hoe Madonna op een tafel ligt terwijl ze een transfusie toegediend krijgt. De beelden tonen aan hoe Madonna bloed laat trekken, dat verrijkt wordt met ozon en vervolgens weer wordt toegediend.

“Infusie van mijn bloed... Een infuus van vitamine... Tibetaanse kommen... Zingen en meditatie... Ik voelde me achteraf geweldig”, schreef Madonna bij de beelden. Ze liet zich onder handen nemen door Jean-Michel Été, een bekende osteopaat die gespecialiseerd is in de traditionele Chinese geneeskunde. Terwijl hij haar voeten een massagebeurt gaf om de positieve effecten te bekrachtigen, zorgde natuurgeneeskundige Dr. Matea voor de bijpassende ontspannende geluiden met behulp van verschillende Tibetaanse kommen.

Tegenslag

Haar lichamelijke perikelen zijn trouwens niet de enige tegenslag die Madonna te verwerken krijgt. De zangeres werd vorige maand ook aangeklaagd door een fan omdat ze twee uur te laat begon in Miami. Madonna zelf leek er niet zo mee te zitten, zo liet ze doorschemeren op Instagram. “Een koningin is nooit laat.”