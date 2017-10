Eindelijk! Marco Borsato komt nog eens naar ons land JOBG

Goed nieuws voor de fans van onze noorderbuur Marco Borsato. De zanger staat op 19 november in de Ancienne Belgique in Brussel. "Eindelijk!", zullen de meesten denken, want de voorbije twee jaar stond Borsato bijna niet meer op een Belgisch podium. Nu kennen we ook de reden daarvoor: hij was superdruk bezig met een nieuw album, 'Thuis', dat op 17 november verschijnt. De nummers op die nieuwe plaat zal hij in de AB voorstellen aan al zijn fans, al zal Marco er zeker ook de allerbekendste nummers van zijn repertroire brengen. Wie al wil oefenen om mee te zingen, de eerste single van zijn nieuwe album, ook 'Thuis' genoemd, is al te koop en te beluisteren sinds eind vorige week.



Tickets en info: www.borsato.nl. Als de verkoop zo'n vaart loopt zoals in Nederland, is snel zijn de boodschap. Zijn vijf shows waren er direct uitverkocht.