Eindelijk krijgen we Stromae nog eens te zien: "We missen je" FT

22u05 0 Instagram Coralie Barbier en Stromae, allicht op hotel.

Geen muzikaal nieuws meer, nauwelijks interviews, geen foto's, tweets of berichtjes: het is héél erg stil rond Paul Van Haver, alias Stromae. De 'formidable' zanger is nog altijd niet de oude sinds hij heftige bijwerkingen kreeg na het nemen van malariapillen.

Intussen is het al meer dan twee jaar geleden dat hij Lariam innam, maar de vreselijke gevolgen blijven. Onlangs moest Stromae nog naar het ziekenhuis en hij is nog steeds in behandeling. "Ik ben volledig de kluts kwijt. Ik ben duizelig en heb angstaanvallen", klonk het in het Franse dagblad Libération. Heel wat fans maakten zich ongerust, want "wanneer gaat het opnieuw beter met Stromae?"

Zijn vrouw Coralie Barbier brak de stilte en postte gisteren plots een foto van hun tweetjes - en wat was het lang geleden dat we Stromae nog eens hadden gezien. Een onderschrift kreeg de foto niet mee, alleen een sterretje, geel hartje en twee glaasjes champagne. Uit alle hoeken kreeg Stromae steunbetuigingen, maar de meest gehoorde boodschap bleef toch: "We missen je."

🌟💛🥂 Een foto die is geplaatst door Barbier Coralie (@barbiercoralie) op 02 nov 2017 om 22:24 CET