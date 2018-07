Eindelijk! Hier is de eerste haarscherpe foto van Beyoncé's tweeling Rumi en Sir Tom Tates

26 juli 2018

18u04

Bron: AD 0 Celebrities Superster Beyoncé (36) heeft vandaag voor de eerste keer een foto gedeeld waarop haar inmiddels 1 jaar oude tweeling - dochtertje Rumi en zoontje Sir - te zien is. De zangeres houdt het duo sinds hun geboorte zorgvuldig uit de schijnwerpers. Internationale showbizzmedia noemen het kiekje dan ook uiterst zeldzaam.

De foto is vermoedelijk genomen tijdens een korte vakantie die Beyoncé, haar man Jay-Z (48) en hun kroost onlangs hadden in Europa. Naast Rumi en Sir hebben de twee ook nog dochtertje Blue Ivy (6) waarvan wel regelmatig beelden worden gedeeld.

De vandaag gepubliceerde foto is officieel niet de allereerste maar wel de scherpste en een exemplaar dat de ster zelf deelde. Een maand geleden zette Tina Lawson-Knowles, de moeder van Beyoncé, al een ietwat vaag fotootje op Instagram. Of ze dat met toestemming van haar wereldberoemde dochter deed, is onbekend. Evenmin of de kinderen op de foto daadwerkelijk Rumi en Sir zijn. Tijdens de concerten van de On The Run II-tour die Beyoncé en Jay-Z momenteel geven, zijn ook foto's van baby's te zien. Of de getoonde kinderen die van het stel zijn, is nooit bevestigd.

SIR AND RUMI 😭😭😭😭😭😍😍😍😍😍 #beyoncé #beyonce #queenb #queenbey #beyhive #yoncé #slay Een foto die is geplaatst door null (@unitedhive) op 26 jul 2018 om 06:52 CEST

RUMIIIII 😭😭😭😭😭😍😍😍😍 #beyoncé #beyonce #queenb #queenbey #beyhive #yoncé #slay Een foto die is geplaatst door null (@unitedhive) op 24 jul 2018 om 21:51 CEST

My babies❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@mstinalawson) op 07 jun 2018 om 17:33 CEST